Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı!
Hollanda'da hareketli dakikalar yaşandı. Rotterdam'da bulunan Türkiye Konsolosluğu'na saldırı hazırlığı planı yapa 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bir tanesi Belçika'da yakalanan şüphelilerin, bu hafta yargıç karşısına çıkmaları bekleniyor.
Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin Fas kökenli Hollanda vatandaşları olduğu belirtildi.
Gözaltına gerekçe olarak da, 2017'de tutuklanan bir kişinin dinlenmesi sonucu elde edilen ses kayıtları gösterildi.
TRT
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