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Türkiye Kuzey Irak'ı yine vurdu!

Türkiye Kuzey Irak'ı yine vurdu!.11044
  • Giriş : 26.04.2017 / 12:33:00

Türk Hava Kuvvetleri, Zap bölgesinde düzenlenen operasyon hakkında açıklama geldi.

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Türk Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine operasyon düzenledi. Düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 08.38-08.56 saatlerinde anlık alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen iki sığınak ve bir barınma yerinin ateş altına alındığı harekatta, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Görevini başarıyla tamamlayan Türk savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

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