Türkiye'nin bulgur üreticisi dünya pazarında!

Mardin’e has bulgurunu dünyaya tanıtmayı hedefleyen marka İpek Bulgur, yıllık ihracatını 40 bin tona çıkardı ve yeni pazar arayışları için atağa kalktı.İpek Bulgur’un ihracatında en büyük payı 35 bin ton ile Irak, Suriye , Ürdün, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkeleri alıyor. Ayrıca Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 3 bin ton ve aralarında Japonya’nın da bulunduğu diğer ülkelere de 2 bin ton Mardin bulguru ihraç ediliyor. İpek Bulgur’un Mardin’deki fabrikası, dünyanın en büyük bulgur üretim tesisi olma özelliği taşıyor.Türkiye’nin en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısı İpek Bulgur, yıllık 70 bin ton üretimiyle Türkiye’nin bulgur devi haline geldi. Çeyrek asırlık bir Mardin markası olan İpek Bulgur, büyük çoğunluğu Ortadoğu ülkelerine olmak üzere, yıllık ihracatını 40 bin tona çıkardı. Dünyanın en büyük bulgur üretim tesisine sahip İpek Bulgur, üretiminin yüzde 45’ini Ortadoğu’da Irak, Suriye , Ürdün, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Almanya ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediyor.Tüm üretimini Mardin Ovası’nın demir ve mineral bakımından oldukça zengin topraklarında yetiştirilen özel buğdaydan yapan İpek Bulgur, kalite ve ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor.İpek Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, yurt dışında yeni pazarlar ararken yurt içinde de pazar paylarını büyütmek için yeni ürünler geliştirmeye önem verdiklerini söyledi. Sun, Türkiye’nin dünyanın en büyük bulgur üreticisi olduğunu belirterek Türkiye’nin yüzde 25’i Mardin’de olmak üzere yıllık 1 milyon ton bulgur ürettiğini, bunun 250 bin tonunun ihraç edildiğini dile getirdi. Sun, İpek Bulgur’un 40 bin ton ihracat ile Türkiye’de ilk sırayı aldığına dikkat çekti.Bulgurun Mardin’in en önemli tarım ürünü olduğunu belirten Faysal Sun, “40 bin tona çıkardığımız ihracatta en büyük payı Irak, Suriye , Ürdün, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkeleri alıyor. İpek Bulgur olarak ihracatımızın yaklaşık 35 bin tonu sadece bu ülkelere gidiyor. Ayrıca Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 3 bin ton ve aralarında Japonya’nın da bulunduğu diğer ülkelere de 2 bin ton ihraç ediyoruz” dedi.Avrupa’da Ortadoğulu göçmen nüfusun çoğalmasıyla beraber bulgur tüketiminin arttığına dikkat çeken Sun, Avrupalıların da bu kültürden etkilenerek bulgura yönelmeye başladıklarını söyledi. Avrupa’da evde yemek yapma alışkanlığının düşük olduğunu hatırlatan Sun, paket yemek sektöründe en çok satılan ürünlerden olan ve kısıra benzemekle birlikte daha çok yeşillik içeren tebbule salatasında bulgur kullanımının ihracattaki artışta rol oynadığını dile getirdi.Sun, bulgurun uzun yıllar fakir yiyeceği olarak görüldüğünü ancak son yıllarda sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla hakettiği ilgiyi görmeye başladığına dikkat çekti: “Protein değeri çok yüksek bir gıda olan bulgur, ıspanak kadar demir içeriyor. Gelişen vegan yemek kültürü de özellikle Avrupa’da bulguru daha popüler hale getiriyor. Bulgur aynı zamanda bütün ülkelerin askeri stoklarında kolay pişirilmesi, uzun süre dayanması ve tok tutması nedeniyle baş köşede yeralıyor.”Aynı zamanda Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı da olan Faysal Sun, yurt içinde de bulgur kullanımının artışı için Mardin’deki bulgur üreticileri olarak projeler geliştirdiklerini anlattı. Sun en önemli girişimlerinin, kendine has özelliği olan Mardin bulguruna “coğrafi işaret tescili”* almak olduğunu vurguladı.Söz konusu girişimin kısa vadede sonuçlanacağını umduklarını belirten Sun, böylelikle tadı, su çekme oranı, lezzeti gibi noktalarda diğer bölgelerdeki bulgurlardan ayrılan Mardin bulgurunun tescil edileceğine işaret etti.Sun’un yakın dönemde planladığı diğer önemli bir proje ise Bulgur Evleri. Sun’un verdiği bilgiye göre, üç büyük kentte Türkiye’de yapılan 50 çeşit bulgur yemeğinin misafirlere sunulacağı Bulgur Evleri açılacak. Her yörenin bulgur yemeklerinin bulunacağı Bulgur Evleri tüketicilere hizmet vereceği gibi turistler için de farklı yemek kültürleriyle tanışacakları yerler olacak.Hürriyet