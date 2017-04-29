Türkiye’nin Coğrafi işaretli ürünleri sergileniyor
Coğrafi İşaretli Ürünler Sergisi’nin açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından gerçekleştirildi.
Serginin açılış kurdelesini kesenler arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yer aldı.
ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken açılışın artından stantları tek tek gezerek, ürünlerden tattı ve yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescil durumları hakkında bilgi aldı.
Kayseri Ticaret Odası’nın standına giderek Oda Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’la sohbet eden Baran, Hisarcıklıoğlu ve Palandöken, Aktakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın standında Oda Başkanı Hikmet Çinçin ile yöresel ürünler hakkında sohbet etti. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’in standını ziyaret eden Baran, Hisarcıklıoğlu ve Palandöken Mustafa Kemalpaşa Tİcaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Dırakman’ın ikramı ettiği Kemal Paşa tatlısından yediler.
Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon’un sergiye getirdiği zeytinlerden tadan Baran, Hisarcıklıoğlu ve Palandöken, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası’nın stantında Oda Başkanı Bilal Dağdağan’la sohbet etti.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası standını ziyaret eden Baran ve beraberindekiler daha sonra Samsun Ticaret ve Sanayi Odası standında Oda Başkanı Salih Zeki Mürzioğlu ile Samsun’un yerel lezzetleri konusunda sohbet etti.
Kahramanmaraş oda ve borsalarının standını ziyaret eden ATO, TOBB ve TESK Başkanları döner çubuğuna takılı halde bulunan Maraş dondurmasını döner bıçağıyla kestiler.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu’nun da yer aldığı sergide, ATO Başkanı Baran, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Palandöken Çubuk Belediyesinin standını ziyaret etti. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, standının ziyaretçilerine Çubuk turşusu ve Çubuk’a özgü Agat taşından yapılmış tespih hediye etti.
Cİ SERGİSİNDE 42 ODA VE BORSA, 200’ü AŞKIN ÜRÜN
Sergiye Adana, Aydın, Erdek, Gemlik, İzmir, Kayseri, Marmaris Ticaret Odaları, Amasya, Antakya, Beypazarı, Burdur, Çankırı, Çaycuma, Devrek, Erbaa, Erzincan, Kahramanmaraş, Keşan, Kırklareli, Malatya, Mersin, Muğla, Mustafa Kemal Paşa, Niksar, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tatvan, Tokat, Trabzon, Turhal Ticaret ve Sanayi Odaları ile, Çanakkale, Gemlik, İzmir, Kızıltepe, Nevşehir Ticaret Borsaları stant açtı.
Çok sayıda belediye ile özel kuruluşun da yer aldığı sergide toplam 130 stantta, 200’ü aşkın ürün sergilendi.
B2B GÖRÜŞMELER ATO STANTINDA
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi yaparak, Ankara’yı bu ürünlerin ihracatı için merkez haline getirmeyi hedefleyen Ankara Ticaret Odası, sergide B2B standıyla yer aldı. ATO’nun standında, üreticiler ile alıcılar bir araya gelerek ikili iş görüşmesi yaptılar.
“ADI YERLİ ŞANI ULUSLARARASI OLSUN”
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Sergisi ile yerel değerlerin ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini anlatan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Yerli malı ürünlerimiz coğrafi işaret alarak ihracatımıza güç katacak” dedi.
Ankara’nın Türkiye’nin tüm bölgelerinin kendine özgü ürünlerinin yurtdışına açılması için önemli bir merkez olarak konumlandırılabileceğini kaydeden Baran, “Bu bereketli topraklarda üretilen ürünlerimiz dış pazarda hak ettiği değeri bulsun diye çalışıyoruz. Öyle bir aşama kaydedelim ki ürünlerimizin adı yerli, şanı uluslararası olsun” diye konuştu.
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