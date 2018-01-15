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Türkiye'nin elçisi Brad Pitt oluyor!

Türkiye'nin elçisi Brad Pitt oluyor!.21119
  • Giriş : 15.01.2018 / 10:27:00
  • Güncelleme : 15.01.2018 / 10:30:17

Türkiye, turizmde tanıtım yüzü olarak dünyaca ünlü ismi düşünüyor.

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Dünyaca ünlü sanatçı Brad Pitt elçi oluyor. Turizm ile ilgili verileri paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ülkemizin tanıtım yüzü olarak Brad Pitt'in düşünüldüğünü belirtti.

Antalya Belek Turizm Merkezinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kurtulmuş; turizm gelirinde yüzde 17, turist sayısında da yüzde 28 artış olduğunu açıkladı. 2018’de erken rezervasyon konusunda ciddi bir kıpırdanma olduğunu belirten Kurtulmuş “Bu sene 36 milyon turist ve 34 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmemiz zor değil. Eğer gelişmeler böyle devam ederse, bu şekilde olacaktır” diye konuştu. Turizmin gelişmesi için farklı çözümlerden de söz eden Bakan Kurtulmuş, Troya’yı sadece Türkiye’de değil, dünyada tanıtmak perspektifiyle çalışmalar yapılacağını söyledi. Kurtulmuş, “23’e yakın uluslararası festivalde Troya tanıtılacak. Yarışmalar, konserler, tiyatro gösterileri, filmler, belgesel yarışmaları ile ciddi bir farkındalık oluşacak. Brad Pitt’in de tanıtım yüzünün yer aldığı bir program düşünülüyor. İnşallah anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.

TRT

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