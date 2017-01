Türkiye'nin en güvenilir isimleri belli oldu

Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Acun Ilıcalı ile Hande Fırat da ilk üçte yer alan diğer isimler oldu. 30 kişilik listenin 23’ü erkek, 7’si ise kadınlardan oluştuGezici Araştırma Merkezi’nin “Türkiye’nin en güvenilen isimleri” araştırması 24 – 30 Aralık 2016 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 8 bin 762 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmaya siyasi figürler dahil edilmedi. Örneklemde coğrafi bölge, büyükşehir, kent ve kır ağırlıkları dikkate alınarak görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 2,5. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutuldu, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en güvenilir isimleri sıralamasında zirveyi Uğur Dündar aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada Hande Fırat, dördüncü sırada Cem Yılmaz , beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı. Diğer isimler ise şöyle sıralandı: İsmail Küçükkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Orhan Gencebay, İlker Başbuğ, Nihat Hatipoğlu, Ali Koç, Şirin Payzın, Yılmaz Özdil, Müge Anlı, Ahmet Kural, Murat Boz, Melih Altınok, İlber Ortaylı, Fatih Portakal, Sibel Can, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Fatih Altaylı, Hülya Avşar, Ertuğrul Özkök, Erkan Tan, Gülben Ergen, Hakan Çelik, Tarkan En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 30 kişilik listede 12 tane gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile üçüncü sırada yer alan Hande Fırat, halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 30 kişinin 23’ünün erkek, 7’sinin ise kadın olduğu görüldü.Araştırmayı değerlendiren Gezici Araştırma Şirketler Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici, her yıl düzenli olarak yaptıkları araştırmada, bu yıl Hande Fırat’ın üçüncü sırada yer almasını, “Türk halkının gönlünü kazanan çok önemli bir isim olarak görülüyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasında CNN Türk’te cesaretli duruşu, modern Tük kadının demokrasiye sahip çıkmasını temsil etti. Farklı yaptığımız araştırmalarda da karşımıza çıkan önemli isim haline geldi. ‘15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi dediğimizde aklınıza ne geliyor’ diye sorduğumuzda her üç vatandaştan birisi Hande Fırat ismini ifade ediyor” sözleriyle değerlendirdi.Halkın, Acun Ilıcalı’yı her yıl artan bir şekilde sevdiğini ve güvendiğini belirten Gezici, “Türkiye’ye eğlence dünyasının ilklerini getirmesi, uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesi, kendisini güçlü ve güvenilir kılıyor. Acun Ilıcalı, Türk toplumun dertlerini tasalarını bir kenara bırakmasını sağlayan en önemli isim haline gelmiştir. Günümüzün Kemal Sunal olarak ifade edebiliriz” dedi.Uğur Dündar ile ilgili de açıklama yapan Gezici, şunları söyledi: “16 yıllık araştırmacı hayatımda gördüğüm önemli isimlerin hep başında gelmiştir. TRT’nin tek kanal olduğu yıllardan beri çağdaş Atatürkçü bir kimliğe sahip olması, Türk halkının çıkarlarını savunuyor oluşu, onu güçlü ve güvenilir kılmaktadır.”1. Uğur Dündar2. Acun Ilıcalı3. Hande Fırat4. Cem Yılmaz5. Ahmet Hakan6. İsmail Küçükkaya7. Kıvanç Tatlıtuğ8. Fatih Terim9. Orhan Gencebay10. İlker Başbuğ11. Nihat Hatipoğlu12. Ali Koç13. Şirin Payzın14. Yılmaz Özdil15. Müge Anlı16. Ahmet Kural17. Murat Boz18. Melih Altınok19. İlber Ortaylı20. Fatih Portakal21. Sibel Can22. Kadir İnanır23. Türkan Şoray24. Fatih Altaylı25. Hülya Avşar26. Ertuğrul Özkök27. Erkan Tan28. Gülben Ergen29. Hakan Çelik30. Tarkan