Türkiye'nin en kısa kadını oyunu kullandı
Türkiye'nin en kısa kadını Elif Kocamani Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sandık başına gelerek oyunu kullandı. 72,6 santimetre boyundaki Elif'i sandığa ağabeyi kucağında getirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 72,6 santimetre boyundaki Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oyunu kullandı.
Kocaman oyunu kullanacağı 1006 numaralı sandığın bulunduğu Kadirli Ortaokuluna annesi ve ağabeyiyle geldi.
NTV
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