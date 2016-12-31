Türkiye'nin hamlesi NATO'yu harekete geçirdi
NATO Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesinde Suriye konusu ele alındı.
Çavuşoğlu'nu arayan NATO Sekreteri Stoltenberg'in Suriye'deki ateşkese katkılarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
NATO'nun bu sürece destek verdiğini dile getirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve süreç bağlamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, - Irak'taki askeri eğitim/donatım faaliyetleri, - Koalisyon'un El Bab'a hava desteği, - Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye desteği konuları ele alındı.
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