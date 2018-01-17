Türkiye'nin ilk Kürtçe kanalı HD yayına geçti
Türkiye'nin ilk Kürtçe kanalı olan ve 2009 yılından beri yayın yapan TRT Kurdi HD yayına geçti. TRT 6 ismiyle kurulan kanal, TRT kanallarının rakam yerine adlarla anılması üzerine 2015 yılında TRT Kurdi ismini almıştı.
TRT birikimiyle, 24 saat yayın yapan bir aile kanalı olan TRT Kurdi, dizi, belgesel, müzik eğlence, din, kültür ve çocuk programlarıyla öne çıkıyor.
TRT Kurdi’yi HD Kalitesinde izlemek için frekans bilgiler aşağıdaki gibidir:
TURKSAT 3A TRT HD PAKETFREKANS:11054 V SEMBOL:30000 FEC:3/4
Tivibu | 48. Kanal | TRT KURDİ HD
D-Smart | 283. Kanal | TRT KURDİ HD
DigiTürk | 58. Kanal | TRT KURDİ HD
TRT
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