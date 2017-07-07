'Türkiye'nin kendini savunma hakkı var'
Türkiye'nin PKK'nın Suriye kanadı olan YPG ve PYD'ye yönelik Afrin'de yaptığı müdahaleye ilişkin ABD Büyükelçisi John Bass'tan açıklama geldi.
ABD Büyükelçisi John Bass, Afrin operasyonuna ilişkin açıklamasında "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var" dedi. Bass "Öncelik DEAŞ ve son kalesi Rakka olmalı. Aynı zamanda tüm aktörler DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı" ifadelerini de kullandı.
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