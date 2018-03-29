Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Tilki 18 yaşında
Ve tartışmalar bitti. 16 yaşında içkili mekanlarda şarkı söylemeye başlayan ve bundan dolayı kamuoyunun rahatsızlığı ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki 18 yaşına girdi.
Reşit olmadığı olmadığı gerekçesiyle bazı mekanlarda sahne alması sık sık eleştiri konusu olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam 18 yaşına girdi.
Genç popçu Aleyna Tilki doğum gününü kutladı. 18 yaşına basan Aleyna Tilki'nin doğum günü partisinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Partiye Aynur Aydın, Emrah Karaduman gibi ünlü isimlerin yanı sıra Aleyna Tilki'nin kısa bir süre önce boşanan annesi Havva Özel ile babası Mehmet Tilki de katıldı.
Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Aleyna'nın doğum günü için "Türkiye, milli meselesinden kurtuldu" şeklinde yorumlar yapıldı.
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