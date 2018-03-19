Facebook Twitter Rss

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı.15489
  • Giriş : 19.03.2018 / 10:16:00

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendiği açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda can kaybı ve yaralanan olmaması sevidirirken binada hazar oluştu.

Kopenhag Emniyetinden Torben Madsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede devriye gezen polislerin olayı saat 02.55’te fark ettiğini belirtti.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin gönderildiğini söyleyen Madsen, olayı fark eden polis ekibinin kaçan kişileri yakalamak yerine binada çıkan yangını söndürmeye odaklandığını kaydetti.

Madsen, büyükelçilik binasına 4 saldırgan tarafından 4 molotofkokteyli atıldığını düşündüklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Madsen, saldırganların kim olabileceği hakkında bilgi paylaşmadı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak büyükelçilik binasında hasar meydana geldi.

Büyükelçilikten henüz bir açıklama yapılmazken bina önünde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

HÜRRİYET

Mina Başaran'dan geriye gelinliği kaldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Atatürksüz koreografiye tepki

Atatürksüz koreografiye tepki

Medipol Başakşehir'in Çanakkale Zaferi Koreografisi tepki çekti.

Afrin'de PKK bayrakları parçalandı

Afrin'de PKK bayrakları parçalandı

TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği Afrin'de PKK bayrakları parçalandı.

 

Mehmet Aydın Uruguay'dan istenecek

Mehmet Aydın Uruguay'dan istenecek

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Uruguay'dan istenecek.

TSK'dan çirkin iftiraya yanıt geldi

TSK'dan çirkin iftiraya yanıt geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bir hastanenin bombalandığı haberini yalanladı.

 

Astana'da kritik toplantı

Astana'da kritik toplantı

Rusya, Türkiye ve İran'ın Dışişleri Bakanları Astana'da toplandı.

Konya'da duvar çöktü: 3 kişi öldü

Konya'da duvar çöktü: 3 kişi öldü

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki inşaatta korkunç bir kaza meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya