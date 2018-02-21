Türkiye'nin nüfusu 100 milyonu aşacak
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kritik açıklama geldi. TÜİK, demografik göstergelerdeki eğilimin böyle devam etmesi durumunda Türkiye'nin nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçeceğini bildirdi.
Nüfusun 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı belirten TÜİK verilerine göre, bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 101 bin kişi olacağı öngörülüyor.
İstanbul nüfusu 2023 yılında 16.3 milyona ulaşacak
TÜİK verilerine göre 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacak. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacak. Buna göre, 2023 yılında İstanbul 16.3 milyon, Ankara 6.1 milyon, İzmir 4.6 milyon, Bursa 3.2 milyon ve Antalya 2.7 milyon nüfusa sahip olacak.
Açıklanan verilere göre doğuşta beklenen yaşam süresi artmakta ve Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam ediyor. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33.5, 2040'da 38.5, 2060'ta 42.3, 2080'de ise 45 olması bekleniyor.
Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında yüzde 8.7, 2023'te yüzde 10.2, 2040'da yüzde 16.3, 2060'ta yüzde 22.6 ve 2080'de yüzde 25.6 olacağı öngörülüyor.
Çalışma çağındaki nüfusun oranı 2080'de yüzde 58.7 olacak
Çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının 2018 yılında yüzde 67.8, 2023’te yüzde 67.2, 2040'da yüzde 64.4, 2060'ta yüzde 60.4 ve 2080'de yüzde 58.7 olması bekleniyor.
Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının ise, 2018 yılında yüzde 23..5, 2023’te yüzde 22.6, 2040'da yüzde 19.3, 2060'ta yüzde 16.9 ve 2080'de yüzde 15.7 olacağı öngörülüyor.
TRT
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