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Türkiye'nin talebi BM tarafından kabul edildi

Türkiye'nin talebi BM tarafından kabul edildi.25294
  • Giriş : 02.02.2017 / 12:26:00

Türkiye'nin talebi Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi.

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Birleşimiş Milletler'den önemli bir karar geldi. Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olan Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun BM'deki 'istilari statülerinin' düşürülmesi yönünde karar verdi.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), bu statü ile BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabiliyor.

STK'ların BM çalışmalarına katılabilmesi için 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden (EKOSOK) statü alması gerekiyor.

FETÖ ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneğinin 2010, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'un 2012 yılından beri EKOSOK nezdinde "istişari statüsü" bulunuyor.

Türkiye, FETÖ ile bağlantılı bu örgütlerin BM'deki "istişari statüsünün" iptal edilmesi talebinde bulundu.

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