Facebook Twitter Rss

Türkiye, o ülkeye 30 ATAK helikopteri sattı

Türkiye, o ülkeye 30 ATAK helikopteri sattı.18724
  • Giriş : 13.07.2018 / 10:12:00
  • Güncelleme : 13.07.2018 / 13:03:31

Türkiye, Pakistan'a 30adet T129 modeli ATAK helikopteri sattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye'den dev ihracat. Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile Türkiye'nin Pakistan'a 30 adet ATAK helikopteri sattığı, anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı. İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK helikopteri satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı.

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşıladı. ATAK, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de bir kez daha ispat etti.

Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

NTV

Çin'de korkunç patlama: 19 kişi can verdi

Ünlü şarkıcı İrem Derici depresyona girdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dolarda son durum

Dolarda son durum

Dünya gündemi ve piyasalardaki son hareketlilik ile dolarda son durum 4,86 TL oldu.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla ilgili açıklama yaptı.

 

Emekli ve memura ilk ödeme geliyor!

Emekli ve memura ilk ödeme geliyor!

Haziran ayı enflasyon farkının belli olması ile birlikte memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oran

İçişleri Bakanlığı 1171 kişi alacak

İçişleri Bakanlığı 1171 kişi alacak

İçişleri Bakanlığı, 1171 personel alımı için sınav yapacağını duyurdu.

 

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Fakıbaba: Fiyatlar haftaya normale dönecek

Fakıbaba: Fiyatlar haftaya normale dönecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim öncesi yükselen patates fiyatı ile ilgili önem


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya