Türkiye onlara vatandaşlık verecek
Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'de en az 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul alan yabancılara Türk vatandaşlığı verileceği bildirildi.
- En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan,
- En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan
- En az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.
Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.
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