'Türkiye Rus füzeleri ile NATO'ya girdi'

Türkiye ve Yunanistan'ın Rusya'dan S-400 füze sistemleri için attığı imzaların Avrupa'daki yankıları devam ediyor. Batı, Türkiye ve Yunanistan'a atıfta bulunarak 'Rusya füzeleriyel NATO'da yorumunda bulundu.Türkiye'nin Rusya tarafından geliştirilen S-400 hava savunma sistemlerini alarak, bu silahları kullanacak ilk NATO ülkesi olması Batılı uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bir diğer NATO ülkesi Yunanistan'ın kullandığı S-300'lerden sonra, Türkiye'nin de 2020 itibariyle S-400'leri kullanacak olması "Rusya, füze satışlarıyla NATO'ya girdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınmasının öngörüldüğü kaydedilirken, ilk sistemin 2020'nin birinci çeyreğinde teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. Her bir tabur S-400'de, 8 adet füze fırlatıcı bulunuyor.Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400'ler, 2007'de faaliyete alındı. Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre. Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.S-400'lerin uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor. Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor. Hedef havada imha ediliyor.İlk olarak Moskova'nın savunulmasında kullanılmak üzere devreye alınan füzeleri Rusya daha sonra 2015 yılında Çin'e altı tabur, 2016'da da Hindistan'a 6 milyar dolar karşılığında beş tabur satılması konusunda anlaşma imzaladı.ABD ve NATO üyesi ülkeler ise, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşı çıkıyorSABAH