Türkiye-Rusya-ABD hatları karıştı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG militanlarından oluşan bir Ordu kurmak istemesi ve Türkiye'nin Afrin'e girmesi ile ısınan bölge için ABD-Rusya ve Türkiye arasında diplomasi trafiği yoğunlaştı.
ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları'nın Suriye konusunu ele almak üzere telefonla görüştüğü bildirildi. Bu haberden dakikalar sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştüğü aktarıldı.
TÜRKİYE’nin dün Afrin’e yönelik hava bombardımanı başlatmasının ardından telefon diplomasi yaşanıyor. Reuters ajansı Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suriye’deki durumu görüştülerini bildirdi. Görüşmeyle ilgili bir detay açıklanmadı. Reuters Ajansı, öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Afrin’e operasyonun fiilen başladığını’ açıkladığına işaret etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “20 Ocak günü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Taraflar Suriye’deki gelişmeler yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren ve karşılıklı çıkarlara dayalı konuları ele almıştır.”
Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.
HÜRRİYET
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