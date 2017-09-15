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Türkiye, Rusya ve İran'la anlaştı

Türkiye, Rusya ve İran'la anlaştı.21539
  • Giriş : 15.09.2017 / 12:14:00

Türkiye, Suriye'nin kaderini belirleyecek Astana'da Rusya ve İran'la anlaştı.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye, Suriye'nin kaderini belirleyecek Astana'da gerçekleştirilen toplantılarda 'çatışmazlık bölgesi'nin sınırları konusunda anlaşmaya vardı.

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