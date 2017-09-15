Türkiye, Rusya ve İran'la anlaştı
Türkiye, Suriye'nin kaderini belirleyecek Astana'da gerçekleştirilen toplantılarda 'çatışmazlık bölgesi'nin sınırları konusunda anlaşmaya vardı.
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