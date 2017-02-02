Türkiye-Rusya ve İran tekrar buluşuyor
Suriye'nin kaderini belirleyen Astana görüşmelerine garantörlük yapan 3 ülke (Türkiye, Rusya ve İran) 6 Şubat'ta Kazakistan'ın başkentinde tekrar bir araya gelerek Suriye'deki ateşkes uygulamasını görüşecek.
Üç ülkenin Suriye'deki ateşkesin nasıl uygulanacağına dair görüşmesi bekleniyor.
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