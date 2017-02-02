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Türkiye-Rusya ve İran tekrar buluşuyor

Türkiye-Rusya ve İran tekrar buluşuyor.21539
  • Giriş : 02.02.2017 / 16:41:00

Astana görüşmelerinden sonra 3 ülke yeniden bir araya geliyor.

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Suriye'nin kaderini belirleyen Astana görüşmelerine garantörlük yapan 3 ülke (Türkiye, Rusya ve İran) 6 Şubat'ta Kazakistan'ın başkentinde tekrar bir araya gelerek Suriye'deki ateşkes uygulamasını görüşecek.

Üç ülkenin Suriye'deki ateşkesin nasıl uygulanacağına dair görüşmesi bekleniyor.

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