Facebook Twitter Rss

Türkiye sandık başına gidiyor

Türkiye sandık başına gidiyor.13995
  • Giriş : 24.06.2018 / 09:02:00

Türkiye, yeni cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye kaderini oylamak için sandık başında. Türk siyaset tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde yarıştığı seçimler için saat 08.00 itibariyle oylar verilmeye başlandı.

Bugün 56 milyon 342 bin 263 seçmen oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti. Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi tüm yurtta başladı. Oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar sürecek.

YURTDIŞI OYLAR GELDİ

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kuruldu, 13 gün süren oy verme işlemi tamamlandı. Yurtdışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 48.78 oldu. Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi de bugün 17.00’ye kadar sürecek.

OY PUSULALARI ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Diyarbakır, Siirt ve Van'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

İTTİFAKLAR

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer alacak

HÜRRİYET

Kaçırılan Türk işçiler serbest bırakıldı

Pusulalar askeri helikopterle taşındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bugün bunları yapmak yasak!

Bugün bunları yapmak yasak!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için oylar verilmeye devam ediyor.

Liderlerin sandıkları belli oldu

Liderlerin sandıkları belli oldu

Siyasi liderlerin seçimlerde oy kullanacağı sandıklar belli oldu.

 

Hükümetten bedelli açıklaması!

Hükümetten bedelli açıklaması!

AK Parti hükümetinden bedelli askerlik konusunda açıklama geldi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.

 

Hakkari'de 2 asker şehit!

Hakkari'de 2 asker şehit!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

Bakan'dan ev ödevi açıklaması

Bakan'dan ev ödevi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan ev ödevi açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya