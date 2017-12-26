Türkiye semalarında esrarengiz görüntü!
Türkiye'nin dört bir yanından görülen ilginç görüntü sosyal medyayı salladı. Şırnak, Hatay, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal'da da çekilen benzer görüntüler merak uyandırdı.
Semih Kurt'un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti. Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık huzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı.Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.
Sabiha Gökçen’de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX'e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.
Bugün saat 06.30 sıralarında gökyüzünde oluşan ışık İstanbul’un yanı sıra Şırnak, Hatay'ın Dörtyol İlçesi, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal’da da görüntülendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraflar ve videosunu çekti. Ankara Çubuk’ta yaşayan Çetin Durmaz, "Aynı bir deniz anası gibiydi ışık. Işık bir çemberin içindeydi. Sonra görüntüdeki gibi yavaş yavaş toz gibi genişleyerek dağıldı." dedi.
Arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia ediliyor.
HATAY
Işık huzmesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de sabahın erken saatlerinde cep telefonuyla görüntülendi.
Sabah saat 06.30 sıralarında Dörtyol sahilinde çekilen fotoğrafta, bir ışık huzmesinin deniz üzerinden karaya doğru hareket ettiği görülüyor. Yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak takip edilen ışık huzmesi gözden kayboldu.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Kokunun nedeni belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla'daki koku olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Adana'da ByLock'tan 20 kişi gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da operasyonlar düzenlendi.
Zabıta müdürünün yerine o geldi
Dayakçı zabıta müdürü Tayfun Karali'nin yerine atanan isim belli oldu.
Gece yarısı İstanbul'da operasyon
İstanbul'da gece saatlerinde polis ekipleri terör örgütlerine karşı harekete geçti.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama!
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Irak'ta yaşanan patlamalarla ilgili açıklama geldi.