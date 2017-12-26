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Türkiye semalarında esrarengiz görüntü!

Türkiye semalarında esrarengiz görüntü!.9960
  • Giriş : 26.12.2017 / 13:03:00

Türkiye semalarında gözlenen esrarengiz görüntü herkesi şaşırttı.

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Sepet Beşik

Türkiye'nin dört bir yanından görülen ilginç görüntü sosyal medyayı salladı. Şırnak, Hatay, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal'da da çekilen benzer görüntüler merak uyandırdı.

Semih Kurt'un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti. Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık huzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı.Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.

Sabiha Gökçen’de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX'e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.

Bugün saat 06.30 sıralarında gökyüzünde oluşan ışık İstanbul’un yanı sıra Şırnak, Hatay'ın Dörtyol İlçesi, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal’da da görüntülendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraflar ve videosunu çekti.  Ankara Çubuk’ta yaşayan Çetin Durmaz, "Aynı bir deniz anası gibiydi ışık. Işık bir çemberin içindeydi. Sonra görüntüdeki gibi yavaş yavaş toz gibi genişleyerek dağıldı." dedi.

Arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia ediliyor.

HATAY

Işık huzmesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de sabahın erken saatlerinde cep telefonuyla görüntülendi.
Sabah saat 06.30 sıralarında Dörtyol sahilinde çekilen fotoğrafta, bir ışık huzmesinin deniz üzerinden karaya doğru hareket ettiği görülüyor. Yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak takip edilen ışık huzmesi gözden kayboldu.

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