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Türkiye'ye şok ceza: Bir yıl halterden men!

Türkiye'ye şok ceza: Bir yıl halterden men!.51666
  • Giriş : 01.10.2017 / 08:44:00
  • Güncelleme : 01.10.2017 / 08:46:20

Uluslararası Halter Federasyonu, 9 ülkeyi bir yıl süreyle halterden men etti.

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Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Türkiye'nin de içinde bulunduğu 9 ülkeye halter müsabakalarından men cezası verdi.

IWF, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerinin yeniden analizi sonucunda en az 3 haltercisinde yasaklı maddeye rastlanan 9 ülkeye uluslararası halter müsabakalarından 1 yıl süreyle men etti. Ceza alan ülkeler şöyle:

"Türkiye, Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan."

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