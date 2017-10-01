Türkiye'ye şok ceza: Bir yıl halterden men!
Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Türkiye'nin de içinde bulunduğu 9 ülkeye halter müsabakalarından men cezası verdi.
IWF, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerinin yeniden analizi sonucunda en az 3 haltercisinde yasaklı maddeye rastlanan 9 ülkeye uluslararası halter müsabakalarından 1 yıl süreyle men etti. Ceza alan ülkeler şöyle:
"Türkiye, Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan."
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