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'Türkiye Uzay Ajansı' için açıklama

'Türkiye Uzay Ajansı' için açıklama.10551
  • Giriş : 07.08.2018 / 10:01:00

'Türkiye Uzay Ajansı' için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan açıklama geldi.

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'Türkiye Uzay Ajansı' hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ajansın teknoloji alanında ulusal boyuta yapılan çalışmaları koordine edeceğini belirtti.

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