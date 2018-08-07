'Türkiye Uzay Ajansı' için açıklama
'Türkiye Uzay Ajansı' hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ajansın teknoloji alanında ulusal boyuta yapılan çalışmaları koordine edeceğini belirtti.
DİĞER HABERLER
Talat Bulut için karar verildi!
'Yasak Elma' dizisinde setinde yaşanan skandalla ilgili karar verildi.
ABD askerlerine spor yasağı
ABD'li askerlere konum belirleme fonksiyonuna sahip sporlar yasaklanıyor.
İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
İsrail, TRT Arapça kanalında muhabirlik yapan İbrahim Rantisi gözaltına aldı.
Leyla'nın katil zanlısı için flaş karar
Kaybolmasının ardından günler sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın katili ile ilgili gelişme yaşand
ABD askerleri, teröristlerle maç yaptı
Amerika Birleşik Devletleri askerleri, YPG'li teröristlerle maç yaptı.
Kandilli'den açıklama: 7 şiddetinde olabilir
Marmara'da beklenen büyük deprem ile ilgili Kandilli'den açıklama geldi.