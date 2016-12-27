Türkiye ve Rusya anlaştı!
Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ilan edilecek bir ateşkes için barış görüşmelerine hazır olduğu Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
Türkiye ve Rusya tarafları ikna ederek Kazakistan'ın başkanti Astana'da yapılacak barış görüşmelerinin başlamasına hazır olduklarını belirtti.
Açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmayı bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde sağladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Görüşmede (Suriye'de) askeri faaliyetlerin son bulması için işlemsel konulardaki anlaşmaların hızla tamamlanmasının, ılımlı muhalefetin terörist gruplardan ayrılmasının ve Astana'daki toplantılar için hazırlanılmasının önemi vurgulandı."
Rusya: Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor
Rus Interfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Astana toplantısı öncesinde Suriye hükümetinin muhaliflerle görüştüğünü açıkladığını bildirdi. Lavrov, görüşmelerin nerede yapıldığına dair bilgi vermedi.
Türkiye, Rusya ve İran'dan Suriye mutabakatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye barış müzakerelerinin Astana'da yapılması konusunda anlaştığını açıklamıştı.
Rus haber ajansı Ria Novosti de ismini vermediği bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, Rus ve Türk askeri yetkililerinin bugün Ankara'da Suriye muhalefetiyle görüşmelerde bulunduğunu öne sürmüştü.
DİĞER HABERLER
Anayasa teklifinin 7. maddesi tamam
Anayasa Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde yedinci madde de kabul edildi.
FETÖ'nün üst düzey isimlerine baskın
FETÖ soruşturması kapsamında Denizli'de operasyon gerçekleştirildi.