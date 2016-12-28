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Türkiye ve Rusya Suriye için anlaştı!

Türkiye ve Rusya Suriye için anlaştı!.19215
  • Giriş : 28.12.2016 / 11:09:00
  • Güncelleme : 28.12.2016 / 11:10:58

Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ateşkes konusunda anlaştığı bildirildi.

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Türkiye ile Rusya Suriye için taraflara sunulacak ateşkes planı üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmanın şartları belli oldu.

Anlaşmaya göre Halep merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve tahliyeden sonra, ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

Planın, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.

Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.

TRT

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