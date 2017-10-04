Türkiye'ye geldi, izdiham yarattı!
Bollywood yıldızı Aamir Khan Türkiye'de. Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine geldiği Türkiye'de havalimanında büyük bir ilgiyle karşılandı. Khan arabadan inmeyerek bindiği arabayla gitti.
Hayranlarının hücumuna uğrayan ünlü sanatçının yürümekte güçlük çektiği görüldü. Aamir Khan, korumalarının arasında Atatürk Havalimanı’nda kendisini bekleyen araca güçlükle binebildi.
20 Ekim’de Türkiye’de vizyona girecek olan yeni filmi Secret Superstar’ın tanıtımını yapacak olan Khan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Türk oyuncular ve sinema yapımcıları, genç sinemacılar ve iletişim fakültesi öğrencileriyle de bir araya gelecek.
Atatürk Havalimanında ünlü oyuncuyu Aamir Khan'ı karşılamaya gelen hayranları izdiham oluşturdu. Ünlü oyuncuya dokunmak için izdiham oluşturan Aamir Khan'ın hayranlarını korumalar zor uzaklaştırdı. Yoğun ilgi nedeniyle arabaları karıştıran Khan'ın korumaları ünlü yıldızı yanlış arabaya bindirdi. Bindiği arabadan inmeyeceğini söyleyen Khan, yanlış arabayla Atatürk havalimanından ayrıldı. Atatürk Havalimanına Khan'ı görmeye saatler önce gelen hayranları, uzun süre beklemek zorunda kaldı. Ünlü oyuncu ile fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturan hayranları, fotoğraf çektiremeyince gözyaşlarını tutamadı.
İlk kez Türkiye’ye gelen Khan, “”En sonunda Türkiye’ye geldim. Gerçekten çok mutluyum. Uzun yıllardır sevenlerim de gelmek için beni davet etmişti. Gelmeyi çok denedim. Bütün fanlarıma burada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim” dedi.
AAMİR KHAN KİMDİR?
Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.
Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain’in filmi Yaadon Ki Baaraat(1973) ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh (1989)’taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülmüştür. 1990’lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil(1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması’na öncülük edeceğini kanıtlamıştır. Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir toplamıştır.
2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş (Aamir Khan Productions) ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiş ve Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır. Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan’ın En büyük ticari başarısı aksiyon – dram filmi Ghajini(2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 idiots (3 Aptal) (2009), macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv(yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.
Bununla birlikte yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır.Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır. İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.
SÖZCÜ
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