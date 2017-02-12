Türkiye'ye karşı kirli ittifak
YPG ile Esed'in kirli ittifakı deşifre oldu. YPG'li teröristler bazı bölgelerden planlı olarak çekilerek görevi Esed güçlerine verdi. Şimdi o bölgelerde de Esed'in dediği oluyor.
Star'daki habere göre terör örgütü PKK'nın Esed rejimi ile işbirliği içerisinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. PKK/PYDYPG her ne kadar bunu örtbas etmeye çalışsa da katil Esed rejimi örgütü maşa gibi kullandığını ifşa etmekten geri durmuyor.
PKK YALANLADI REJİM VİDEOSUYLA AÇIKLADI
YPG açıklamayı yalanlamıştı. Ancak Suriye rejimi tarafından yayınlanan videoda YPG’nin “devir teslim” töreni ile başta Tel Rıfat ve Minnağ olmak üzere Halep’in kuzeyinde kontrol ettiği bazı bölgeleri resmen rejime teslim ettiği açıklandı.
PKK ABD'NİN YARDIMI İÇİN İŞBİRLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR
Ocak ayında da Rudaw’ın iddiasına göre Esed rejimi PKK’nın Suriye kolu YPG’ye Halep’i derhal terketmesi için talimat verdiği öne sürülmüştü. PKK'nın bu işbirliğini gizlemesinin sebebi olarak da ABD'den gelen yardımların kesilmemesi olduğu düşünülüyor.
PYD/PKK İLE ESED'DEN TÜRKİYE'YE KARŞI HAİN PLAN
Suriye'de, terör örgütü PYD/PKK ile Beşşar Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Bab'dan sonra örgütün kontrol ettiği bölgelere yönelmesini önlemek için pazarlıklar yapıyor.
Fırat Kalkanı'nın Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan Halep'in Bab ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak üzere olması, PYD/PKK ve rejimin endişelerini artırdı.
PYD/PKK, harekatın Bab'dan sonra gerek Münbiç ilçesi gerek Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güney kesimlerine yönelmesinden korkuyor.
Terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile Esed rejimi temsilcileri arasında dün Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim hava üssünde bir toplantı yapıldı.
Rusya'nın kontrolündeki üste toplantıya katılan bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Rus yetkililerin arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmede taraflar Fırat Kalkanı Harekatı'nın sonraki aşamalarını değerlendirdi.
Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Azez ilçesisinin güneyindeki toprakları hedef almasına engel olmak için buralara Esed rejiminin bayrak çekmesini önerdi.
Rejim heyeti de TSK ve ÖSO hakimiyetinin genişlememesi için örgütün önerisini kabul etti.
Hımeymim üssündeki görüşmede, Tel Rıfat, Minnig, Meranaz, Deyr Cemal, Ayn Dakna ve Mayer yerleşim bölgelerine göstermelik olarak rejim bayrakları yerleştirilmesi konusunda PYD/PKK ile rejim anlaşmaya vardı.
PYD/PKK'nın hedefi
PYD/PKK, rejim bölgesi olarak göstermeyi planladığı 6 bölgeye, Fırat Nehri'nin batısı ile doğusunda hakim olduğu toprakları birleştirmek için ihtiyaç duyuyor.
Örgüt, söz konusu 6 bölgenin devamında Bab ilçesini DEAŞ'tan alarak Türkiye-Suriye sınırındaki terör kuşağını tamamlamak istiyordu. Ancak Bab merkezine sokulan Fırat Kalkanı, bu hedefe engel olmak üzere.
PYD/PKK, Hatay ilinin karşısına denk düşen Afrin ilçesinden başlayarak sınır boyunca uzanan ve Türkiye-Suriye-Irak sınırı üçgeninde sona eren bir hakimiyet bölgesi kurmaya çalışıyor.
STAR
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