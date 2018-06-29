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Türkiye'ye yardıma AB'den onay

Türkiye'ye yardıma AB'den onay.15956
  • Giriş : 29.06.2018 / 09:11:00
  • Güncelleme : 29.06.2018 / 09:17:50

Türkiye'ye yapılacak 3 milyar euroluk yardıma Avrupa Birliğ'nden onay geldi.

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Beşik Modelleri

Ankara'ya müjdeli haber geldi. Türkiye'ye yapılacak 3 milyar euroluk yardım paketi için Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nden onay çıktı.

Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinde ortak mülteci merkezlerinin kurulmasına ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin kısıtlanmasına karar verildi.

Liderlerin dokuz saat süren müzakereler sonunda imzaladığı ortak açıklamada, bu merkezler kapsamında yeniden dağıtım ve yerleştirme gibi adımların ülkelerin gönüllüğü esasında yapılacağı kaydedildi.

Aynı zamanda AB sınırlarının daha da güçlendirilmesine, Avrupa'ya göçün engellenmesi için Türkiye, Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine daha yüksek miktarda yardım sağlanmasına karar verildi.

Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilmesi planlanan 3 milyar euroluk yardım paketinin ikinci diliminin aktarılması kararı alındı.

Afrika göç projelerine ise 500 milyon euro aktarılacak.

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