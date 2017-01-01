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'Türkiye'yi yalnızlaştıramayacaksınız'

'Türkiye'yi yalnızlaştıramayacaksınız'.7894
  • Giriş : 01.01.2017 / 12:12:00

"Bu terör saldırısı Türkiye'ye değil, tüm dünya halklarına yapılmış bir saldırı..."

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Türkiye yeni yıla yine bir terör saldırısı ile girdi. Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bir eğlenme mekanına yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi toplumun tüm kesimlerinde üzüntü ve tepkiye neden oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türk halkının kötü geçen 2016 yılını unutmak istediği, umutlarını tazelemek istediği 2017 yılının ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısının sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya yapılmış bir terör saldırısı olduğunu ve nefretle kınadıklarını kaydetti.

Terör saldırısının gerçekleştiği eğlence merkezinin dünya milletlerinin bir araya geldiği bir mekan olduğuna işaret eden Ünlütürk, "Türkiye'de bulunan yabancıların tercih ettiği bir mekan seçilerek Türkiye yalnızlaştırılmak isteniyor. Bu süreçte tüm çağdaş toplumların teröre karşı güçbirliği yapması gerekiyor" diye konuştu.

Türk halkının teröre karşı tek yürek olduğuna işaret eden Ünlütürk şöyle konuştu; "Terör saldırısından dolayı yastayız. Saldırıda hayatını kaybeden tüm dünya halklarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz."

Toplumda oluşturulmak istenen panik havasının ortadan kaldırılması için emniyet güçlerinin daha etkin bir mücadele göstereceğine ve Türkiye'nin tekrar huzur iklimine kavuşacağına inandıklarını sözlerine ekleyen EİB Koordinatör Başkanı Ünlütürk, "Yetkililerden beklentimiz, Türkiye'nin terörle mücadelesinde 783 bin 562 metrekarelik vatan toprağının tamamında aynı ehemmiyetle hareket edilmesidir. Bu saldırıları yapanlar bilmelidirler ki, Türkiye tüm vatandaşlarıyla birliktedir, bütündür. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet vazgeçilmezimizdir. Bu terör saldırıları Türkiye’yi bölme amacına ulaşamayacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; Türkiye’nin terörden temizlenmesi için bütün ihracatçılar her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bundan sonra da Türkiye’nin refahı ve gelişmesi için tüm kararlılığımızla ve azmimizle çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçeli oyuncular da o bölgedeydi

Terörist içeride üstünü değiştirmiş

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