Türklere 'süresiz oturum' izni
İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere'de kendi işini kuracak veya çalışacak Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.
Bugün yayımlanan düzenleme ile Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere'de 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabilecek. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.
Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.
Türkiye, 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.
İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
İşgalci İsrail ordusu, zulmettiği Gazzelilere bu kez havadan saldırdı.
Skandal çağrı: Okullarda oruç yasaklansın
Avusturya'da koalisyonun büyük ortağı Halk Partisi, skandal bir çağrıda bulundu.
Kanada Başbakanı Trudeau'dan bayram mesajı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.