Türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu evlendi
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlı, Ceren Su ile evlendi. Düğünde kayınpeder Ahmet Tatlı, gelinine altın kemer taktı.
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Şişli'deki bir otelde gerçekleşen düğüne sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Düğün töreninde, kayınpeder Ahmet Tatlı gelinine altın kemer taktı.
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