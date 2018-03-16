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Türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu evlendi

Türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu evlendi.20885
  • Giriş : 16.03.2018 / 17:54:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlı evlendi.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlı, Ceren Su ile evlendi. Düğünde kayınpeder Ahmet Tatlı, gelinine altın kemer taktı.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Şişli'deki bir otelde gerçekleşen düğüne sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Düğün töreninde, kayınpeder Ahmet Tatlı gelinine altın kemer taktı.

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