Facebook Twitter Rss

Türkücü İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs mesajı!

Türkücü İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs mesajı!.22147
  • Giriş : 01.05.2018 / 09:43:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs ile ilgili mesaj geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İzmir'de yaşamını sürdüren ve yine İzmir'den milletvekilliğine adaylığı koyan İbrahim Tatlıses, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf yayınladı.

66 yaşındaki Tatlıses, instagram paylaşımına, "Hikayemin en başında ben de bir işçiydim, sonra işveren oldum ama çalışmaktan vazgeçmedim. Emeğin ve alın terinin yerini hiç bir şey tutamaz. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" notunu yazdı.

MİLLİYET

Başbakan'a savaş ilan etme yetkisi!

Orgeneral Akar, Özbek Bakan ile görüştü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Özcan Deniz, baba olduğunu böyle duyurdu

Özcan Deniz, baba olduğunu böyle duyurdu

Özcan Deniz, baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hastanede olduğunu duyurdu.

 

Arda'nın eşi Aslıhan istenmeyen gelin oldu

Arda'nın eşi Aslıhan istenmeyen gelin oldu

Golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan istenmeyen gelin oldu.

Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Aslı Enver, Murat Boz ile ayrılıkları sonrası ilk kez paylaşımda bulundu.

 

Esra Erol'dan Müge Anlı'ya derbi yanıtı

Esra Erol'dan Müge Anlı'ya derbi yanıtı

Ünlü izdivaç sunucusu Esra Erol'dan derbi ile ilgili açıklama geldi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile!

Golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın 3 aylık hamile kaldığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya