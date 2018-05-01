Türkücü İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs mesajı!
İzmir'de yaşamını sürdüren ve yine İzmir'den milletvekilliğine adaylığı koyan İbrahim Tatlıses, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf yayınladı.
66 yaşındaki Tatlıses, instagram paylaşımına, "Hikayemin en başında ben de bir işçiydim, sonra işveren oldum ama çalışmaktan vazgeçmedim. Emeğin ve alın terinin yerini hiç bir şey tutamaz. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" notunu yazdı.
MİLLİYET
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