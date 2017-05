Türüç: Beşiktaş'a 'hayır' demek kolay değil

Kayserispor'da forma giyen genç oyuncu Deniz Türüç, Beşiktaş'tan gelen transfer tekliflerini geri çevirdiğini söyledi ve bunun hiç kolay olmadığının altını çizdi.Türüç, Kayserispor’a gelişiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "O dönemde sürekli Ümit Milli Takım ’a geliyordum. Türkiye’yi yavaş yavaş tanımaya başlamıştım. En önemlisi de Hollanda’da misyonumu doldurduğumu düşünüyordum. Yani her şeyi gördüm. Ligde kaldım, 1. Lig’e çıktım, 2. Lig’i gördüm, Avrupa Ligi’ni gördüm. Hollanda’da başarabileceğim her şeyi başardım. Kendimi transfere hazır hissettim. Bu sebeple de bir adım atmak istedim. Bu hem Türkiye hem de Avrupa takımlarından birisi olabilirdi. Transfer olduğum dönemde Beşiktaş da Kayserispor da beni istiyordu. İş benim tercihime kalmıştı. Beşiktaş’a hayır demek kolay bir şey değil biliyorsunuz. Çok büyük bir kulüp, çok güzel bir kulüp ama Kayserispor’da Tolunay Hoca ve o dönemki başkan Recep Mamur beni davet etti. Kayserispor’u bana gösterdiler. İlk gelen Kayserispor oldu. Onlara, "Tamam, size geleceğim ve konuşacağız" dedim. Sonra Beşiktaş geldi. Ben sözümde durdum ve Kayseri’ye gittim. Beşiktaş’a, "Ben söz verdim. Önce Kayseri’ye gideceğim. Onlarla görüşeceğim. Anlaşamazsam mutlaka size geri döneceğim" dedim. Ama her şey istediğim gibi oldu. Kayseri beni dinledi, ben Kayseri’yi dinledim. İki taraf da memnun kaldı. İnsanlığımızdan, futbolumuzdan memnun kaldık. Çok şükür alıştık" şeklinde konuştu.FANATİK