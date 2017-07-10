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TÜSİAD Başkanı'ndan miting mesajı

TÜSİAD Başkanı'ndan miting mesajı.25830
  • Giriş : 10.07.2017 / 08:03:00

CHP mitingi ile ilgili TÜSİAD Başkanı'ndan çarpıcı bir mesaj geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı yürüyüşe sürpriz bir destek geldi. TÜSİAD Başkamı Erol Bilecik, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Yüürüşü'ne destek mesjı yolladı.

Bilecik, “Çok sade, çok net ve çok masum. Üstelik küçük harflerle ifade edildiğinde daha etkili… Siyasi parti gözetmeksizin herkese #adalet” diye yazdı.

Siyasi parti gözetmeksizin herkese #adalet

HÜRRİYET

Erdoğan: Adalet arayana bak

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