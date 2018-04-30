TÜSİAD'dan 1 Mayıs için açıklama geldi
Türk Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Erol Bilecik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklama geldi. TÜSİAD, emeğe ve sosyal haklara verilen önemin temel gösterge olduğunu söyledi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, nitelikli çalışma koşullarının, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin çağdaş bir iş hayatının vazgeçilmezleri olduğunu belirterek, "Bu alanlarda, paydaşların katılımı ile etkin bir sosyal diyalog içinde ilerlemeliyiz. Avrupa Birliği standartlarında bir iş hayatı, ülkemizin küresel rekabet gücünü yükseltecektir" ifadelerini kullandı.
Nitelikli çalışma koşullarının, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin çağdaş bir iş hayatının vazgeçilmezleri olduğunu aktaran Bilecik, "Bu alanlarda, paydaşların katılımı ile etkin bir sosyal diyalog içinde ilerlemeliyiz. Avrupa Birliği standartlarında bir iş hayatı, ülkemizin küresel rekabet gücünü yükseltecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Bilecik, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan dijital dönüşüm ve yeni sanayi devriminin çalışma hayatını da kökten değiştirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu değişim ikliminde, en değerli hazinemiz olan insan kaynağının yetenek ve becerilerine sürekli yatırımı esas alan bir kamu politikası ve özel sektör yaklaşımının hayata geçirilmesi, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında belirleyici bir unsur olacaktır. Ülkemizin özellikle Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında, sosyal politikalar ve çalışma ortamı açısından kaydettiği ilerlemelerin sürekliliğinin sağlanması, uluslararası rekabetin ve milli menfaatlerimizin bir gereğidir. Bu çerçevede, ilgili mevzuat uyumu başlıklarında ilerlemek, çalışma hayatımız ve toplumsal refahımız açısından çok olumlu etkiler yaratacaktır.
1 Mayıs kutlamalarının özgürce ve güven içinde yaşanmasının sağlanması, ifade özgürlüğü ve demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, barış, güven ve dayanışma içinde geçmesini diliyoruz."
NTV
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