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TÜSİAD'dan seçim açıklaması

TÜSİAD'dan seçim açıklaması.7756
  • Giriş : 25.06.2018 / 14:06:00

TÜSİAD, dün gerçekleştirilen seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

İş dünyasından Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile ilgili ilk açıklama geldi. TÜSİAD, dün gerçekleştirilen seçimlerle ilgili yeni yasama ve yürütme erkinin acil reformlara odaklanmasını istedi.

TÜSİAD, seçimlerin ardından yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak reformlara odaklanması ihtiyacına işaret ederken; bağımsızlığı ile güven veren bir Merkez Bankası, akılcı bir ekonomi programı, mali disiplin ve vergi reformu vurgusu yaptı.

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken; AKP ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu almayı başardı.

TÜSİAD seçim sonuçlarının ardından yaptığı yazılı açıklamada ilk uygulamanın sonraki dönemler için emsal olacağına dikkat çekerek, yeni meclisin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturması temennisinde bulundu.

Yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi bulunduğuna dikkat çekiler açıklamada, bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemine işaret edildi.

Yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin, vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele vurgusu da yapılan açıklamada ayrıca dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışına işaret edildi.

Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi ihtiyacına da vurgu yapılan açıklamada, odaklanılması gereken konular arasında Avrupa Birliği ile uyum sürecinin hızlanması, toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu ile her alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması sıralandı.

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