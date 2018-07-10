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TÜSİAD'dan yeni sistem açıklaması

TÜSİAD'dan yeni sistem açıklaması.7756
  • Giriş : 10.07.2018 / 12:13:00

TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni sistem ile ilgili iş dünyasından açıklama geldi. TÜSİAD, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili görüşünü bildirdi.

TÜSİAD, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte ekonomide, özellikle makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜSİAD, güçlü bir ekonomi için başta Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığının önemine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan TÜSİAD, dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşandığına işaret ederek, "Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir" dedi.

Açıklamada, "Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

HÜRRİYET

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