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TÜSİAD, Erdoğan'ın teklifine olumlu bakıyor

TÜSİAD, Erdoğan'ın teklifine olumlu bakıyor.7756
  • Giriş : 28.04.2018 / 15:06:00

TÜSİAD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine olumlu bakıyor.

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Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde iş dünyasından bir temsilcinin hükümette yer alması teklifine olumlu bakıyor.

Türkiye'nin önceliğini ekonomiye vermesi gerektiğini vurgulayan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. TÜSİAD Başkanı, OHAL'in pratikte piyasaya ve iş dünyasına etkisi olmadığını ancak yurt dışında ve yabancı yatırımcı üzerinde olumsuz algı yarattığını belirtti.

OHAL'in kalkması halinde yatırımların artacağı kanaatini dile getiren Erol Bilecik, seçim sonrası için de siyasilerden bazı isteklerde bulundu. Öncelikle seçim döneminde siyasetin kutuplaşmadan uzak ve sakin bir dille yapılması gerektiğini vurgulayan TÜSİAD Başkanı, seçim sonrası yeniden yüz yüze bakılacağının altını çizdi. Kazanan kim olursa olsun yargı, eğitim ve vergiler konusunda reform yapılması gerektiğini de belirten Bilecik, yeni sistemde iş dünyasından bir temsilcinin hükümette yer alması fikrine de olumlu yaklaştığını söyledi.

CNNTURK

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