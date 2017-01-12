TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu!
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu. Bugün yapılan Genel Kurul'da yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu başkanlığına ise Erol Bilecik getiriliyor.
Seçime tek aday olarak giren Erol Bilecik'e Eczacıbaşı CEO'su Erdal Karamercan'dan tebrik mesajı geldi.
Eczacıbaşı CEO'su Erdal Karamercan, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "TUSİAD Genel Kurulu'nda tek Başkan Adayı Sn. Erol Bilecik. Hayırlı olsun!."
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