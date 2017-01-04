TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oluyor
12 Ocak'ta yapılacak genel kurulda TÜSİAD başkanlığına sürpriz ismin aday olması bekleniyor. Adaylar içinde en ilgi çeken isim ise Erol Bilecik.
Cansen Başaran Symes'in yerine Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) başına bilgisayar mühendisi Erol Bilecik'in geçmesi bekleniyor.
Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini yine Antakya'da tamamladı. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer alıyor. 1987'de Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer'de sistem analisti olarak çalışmaya başladı. 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar'ı kurdu. Bilecik, bugün 600 personele ve 8.000'den fazla iş ortağına Index Grubun sahibi.
Bilgisayar sektörünün en köklü toplum kuruluşlarından TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı'nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi.
Hürriyet'te yer alan habere göre TÜSİAD bu seçimiyle bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bilecik ne profesyonel bir yönetici ne de klasik bir sanayici. Kendi kurduğu şirketlerin patronu ve CEO'su olan Bilecik dünyadaki yeni dönüşüm için de isabetli bir isim. Bilecik'in dünya ekonomisi teknolojinin öne çıktığı yeni bir sanayi devrimi yaşarken Sanayi 4.0 tartışılırken TÜSİAD üyelerinin bu yeni döneme hazırlanmasında da önemli katkı sunması mümkün görünüyor.
Index Grubu'nun CEO'su Erol Bilecik, Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Her zaman demokrasiden yana olmalıyız. Türkiye'nin ilerlemesi için de bilişim çok önemli. Genç nüfusu yalnızca teknoloji kullanan değil üreten hale getirmeliyiz. Bunun için de liderliğe ve hıza ihtiyacımız var. Cesur kararlar alınmalı" demişti.
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