Tuvana Türkay: Alper'in adını anmak istemiyorum
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’la tekrar yollarını ayıran Tuvana Türkay, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda eğlendi.
Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, “Bir daha Alper’in adını bile anmak istemiyorum” dedi.
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