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Tuvana Türkay: Alper'in adını anmak istemiyorum

Tuvana Türkay: Alper'in adını anmak istemiyorum.25414
  • Giriş : 15.04.2018 / 10:49:00
  • Güncelleme : 15.04.2018 / 10:52:13

Birlikteliklerine son veren Tuvana Türkay ve Alper Potuk arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

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Sepet Beşik

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’la tekrar yollarını ayıran Tuvana Türkay, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda eğlendi.

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, “Bir daha Alper’in adını bile anmak istemiyorum” dedi.

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