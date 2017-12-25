Tuzla'da ilginç 'koku'
Genizleri yakan kokunun doğalgaz olmadığı anlaşıldı. Ekipler bölgede kokunun kaynağına ulaşmaya çalışıyor.
Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Genizleri yakan koku ile ilgili AKOM ve İGDAŞ ekipleri harekete geçti. İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.
Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa’nın Twitter hesabından, Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı.
Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.
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