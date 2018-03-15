Tuzla'da işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var
Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde kaz. Bir antrepoda rafların işçilerin üzerine devrilmesi sonucu 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler bölgeye sevk edildi.
Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antrepoda çalışma yapılırken forkliftin çarpması sonucu raflar işçilerin üzerine devrildi. İşçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası hafif yaralı olduğu belirtilen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
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