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Twitter aleminin bu sefer gündemi domates

Twitter aleminin bu sefer gündemi domates.21336
  • Giriş : 03.05.2017 / 20:03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da yaptığı görüşmenin ardından "domates" paylaşımları tavan yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Soçi’deki görüşmeleri sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türk domatesinin Rusya’ya ihracına dair kısıtlamalara ilişkin diyaloğun ardından, Rusya gezisine katılan siyasiler sosyal medyada esprili domates paylaşımları yaptı.

DOMATES AKIMINI VARANK BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesinden sonra, "Domates dışında her konuda mutabık kaldık" açıklamasının ardından, Erdoğanın danışmanlarından Mustafa Varank, Twitter’da ilginç bir akım başlattı.

Varank’ın "Domates" yazdığı ve bir domates simgesiyle birlikte yaptığı paylaşımdan sonra, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Soçi’den sevgi ve selamlar" yazdığı twit’iyle birlikte bir domates fotoğrafı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Büyüksün" yazarak aynı domates fotoğrafını paylaştı. Bu akıma daha sonra başka kullanıcılar da kendi ’domates içerikli’ twit’leriyle katıldı.

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