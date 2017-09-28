Twitter'dan Trump açıklaması!
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan paylaştığı ve Kuzey Kore'nin 'savaş ilanı' olarak kabul ettiği tweer'in neden kaldırılmadığı açıklandı.
Trump’ın hesabını askıya almayacağını duyuran Twitter, tweet’lerin haber değeri taşıdığı ve kaldırılmamasının kamu yararına olduğunu belirtti. Twitter, bütün hesapların aynı kurallara tabi tutulduğunu, ancak değerlendirme yapılırken haber değerinin veya kamu yararına bir durumun olup olmadığı faktörlerinin dikkate alındığını duyurdu.
Twitter, böylece şeffaflığı koruma ve insanlara dünyada olup bitenlerle ilgili bilgi verme ilkesine bağlı kaldığını da savundu.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho cumartesi günü Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’nda konuşurken, Trump Twitter’da “Küçük Roket Adam'ın (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un) fikirlerini dile getirmeye devam ederse fazla kalıcı olamayacaklar” demişti.
Ri de Trump'ın "Fazla kalıcı olamayacaklar" sözünü 'savaş ilanı' olarak nitelemiş ve bu durumda ABD bombardıman uçaklarını vurabileceklerini söylemişti.
Sputnik'in haberine göre, Trump’ın tweet’inin şiddete teşvik yönünde ifadeler kullanmaması konusunda sıkı kuralları olan Twitter tarafından kaldırılmaması da kullanıcıların tepkisini çekmişti.
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