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Üç ülkenin bakanlarından Moskova zirvesi!

Üç ülkenin bakanlarından Moskova zirvesi!.17750
  • Giriş : 26.04.2018 / 08:51:00

Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya gelecek.

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Sepet Beşik

Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları, 28 Nisan 2018 tarihinde Moskova'da biraraya gelecektir.

Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen işbirliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır" denildi.

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