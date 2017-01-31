Uçağın burnuna saklanmış 14 kilogram kokain!
Tulsa County şerifinden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Havayollarına ait yolcu uçağı Kolombiya'nın Bogota kentinden ABD'deki Miami Uluslararası Havalimanı'na bakım amaçlı iniş yaptı.
Açıklamada, Miami'deki çalışanların yoğunluğu nedeniyle uçağın Tulsa Havalimanı'na yönlendirildiği, buradaki teknisyenlerin de uçağın burun kısmında elektronik devrelerin arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeleri bulduğu ve derhal polis haber verdiği aktarıldı.
Uyuşturucunun piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu bildirildi.
Kokainin polis köpekleri tarafından bulunamaması amacıyla makine yağıyla sarıldığı, kaçakçılık teşebbüsünün profesyonelce organize edilmiş olmasından dolayı, uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Hürriyet
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