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Uçak bileti olanlar! Dikkat!

Uçak bileti olanlar! Dikkat!.19880
  • Giriş : 07.01.2017 / 08:09:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 08:17:09

İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışından hava yolu ulaşımı da nasibini aldı. Birçok uçak seferi iptal edildi.

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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da vurdu. İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok sefer iptal oldu. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için biletlerini aldıkları hava yolu firmasından bilgi almadan havalimanına gitmemesi gerektiği duyuruldu.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda bir çok uçak seferleri iptal oldu.  İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi. Türk Hava Yolları (THY) yolcularına battaniye, sandviç ve içecek dağıtırken yolcularına bir kısmını da otellere yerleştirildi. Kalan yolcular battaniyelere sarılarak uyudu. Bu arada THY otel desk ve satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yolculardan Arif Yüksel, "Mekke’den Stuttgart’a gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul’a geldik. 18.50’de uçak hareket edecekti fakat uçağın içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacağız diye anons yaptılar ama uçamadık. Net olarak 4,5 saat uçakta kaldık. Hangi otelde kalacağımız belli değil, kendi başımıza kaldık burada" dedi.

ÜNLÜ SANATÇININ UÇAĞI DA İPTAL OLDU

Kazakistan’ın Almatı şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen ünlü sanatçı, Bülent Serttaş "Yoğun hava şartlarından dolayı, hem de yukarısı çok kalabalıktı. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz de geldik ve uçağımız önce rötar verdi. En sonunda iptal diye anons geldi. Biz de artık geri çıkıyoruz. Şimdi bagajları almaya çalışacağım. Eve gidebilirsem gideceğim yada otelde kalacağım" dedi.

DHMİ KARLA MÜCADELE EDİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)  ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederken, uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.

Kar nedeniyle uçuşlar iptal oldu, yolcular mahsur kaldı

HAVALİMANINA GELMEDEN ÖNCE UÇUŞLARINIZ KONTROL EDİN

THY Basın Müşari Yahya Üstün, İstanbul Atatürk Havalimanındaki  olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların  çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek  "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı’na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çAğrı merkezinden  kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor" diye konuştu

Bu arada Atatürk Havalimanı’nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.

Hürriyet

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