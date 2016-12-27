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Uçak, yakıtı bittiği için düşmüş

Uçak, yakıtı bittiği için düşmüş.24831
  • Giriş : 27.12.2016 / 00:01:00

Chapecoense takımını taşıyan uçağın düşme sebebi olarak yakıtının bitmesi gösterildi.

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Kolombiya'da yere çakılan uçağın düşmeden hemen önce yakıtının bittiği belirtildi. Yapılan araştırmalardan sonra kazayla ilgili bir rapor yayınlandı. Raporda, inişe geçemeden yakıtın bittiğine işaret edildi.

Sivil Havacılık Ajansından yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının, kara kutuları ve diğer delillerin ışığında yapılan ilk incelemelerine göre, inişe geçmeden önce yakıtının bitmiş olduğu belirlendi.

Açıklamada, ilk bulguların teknik hata veya sabotaj ihtimalinden çok, insan kaynaklı hataya işaret ettiği kaydedildi.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense kafilesi de dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu yolcu uçağı, 29 Kasım'da Medellin yakınında dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Havada 4 saat 20 dakika kalan uçağın Medellin Havaalanı'na iniş izni beklediği sırada, yakıt sızıntısından şüphelenilen başka bir uçak için iniş izni verildiği bildirilmişti.

Bolivya Savunma Bakanı Reymi Ferreira, uçak kazasını "cinayet" olarak nitelendirmiş ve düşen uçakta "ucu ucuna" yetecek kadar yakıt bulunduğunu, bu durumun "uluslararası sivil havacılık kurallarının ihlali" anlamına geldiğini söylemişti.

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